زوغرانا: “نطمح للفوز ضد لوبوبو والعودة بكامل الزاد”

أكد لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عزمه رفقة زملائه على تحقيق الفوز من مباراتهم المقبلة ضمن رابطة أبطال إفريقيا، ضد نادي لوبوبو.

وصرح زوغرانا، بخصوص هذه المباراة، للإذاعة الوطنية: “مباراتنا ضد فريق لوبوب، ستكون صعبة، خاصة بالنظر للظروف المناخية بالكونغو الديمقراطية”.

كما أضاف: “لوبوب فريق جد تنافسي، خاصة على ملعبه، ما يجعل مباراتنا ضدهم ستكون جد صعبة”.

وأردف: “نحن في أتم جاهزيتنا، وجد مركزين على هذه المباراة، ولا خيار أمامنا غير الفوز باللقاء، والعودة بالنقاط الثلاث”.

يذكر أن المباراة التي ستجمع مولودية الجزائر، ومضيفه نادي لوبوبو، مقررة يوم الأحد المقبل، بملعب “فريدريك كيباسا ماليبا” بالكونغو الديمقراطية.