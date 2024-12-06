زوغرانا: “هدفنا تجاوز دور المجموعات والذهاب لأبعد حد في رابطة الأبطال”

أكد لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عزمه رفقة زملائه، على تجاوز دور مجموعات رابطة أبطال إفريفيا. والذهاب لأبعد حد في هذه المنافسة.

وصرّح زوغرانا، اليوم الجمعة، في ندوة صحفية قبل مواجهة يونغ أفريكانز: “نحن جميعاً جد متفائلين. وهدفنا الذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة الإفريقية”.

وأضاف: “سنخوض أول مباراة لنا على ميداننا في دور المجموعات، بمواجهة يونغ أفريكانز. ونسعى لحصد أكبر عدد من النقاط في هذا الدور”.

وتابع محمد زوغرانا: “نهدف إلى تجاوز دور المجموعات لرابطة الأبطال، ما سيدفعنا لتقديم أفضل ما لدينا أمام يونغ أفريكانز”.