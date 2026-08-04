زوغرانا: “وديتنا ضد الشباب السعودي كانت جد مفيدة بالنسبة لنا”

تحدث لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم بنادي الشباب السعودي، مؤكدا بانها كانت مفيدة لهم، رغم الهزيمة المسجلة.

وصرح زوغرانا، للصفحة الرسمية للمولودية: “واجهنا فريق الشباب السعودي الذي كان قويا، وخرجنا بعدة أمور مفيدة من هذه المباراة”.

كما أضاف: “قدمنا مردود جيد في المجمل، لكن لم ننجح في تجسيد الفرص التي أتيحت لنا من أجل تسجيل أهداف”.

وتابع محمد زوغرانا: “هذه المباراة كانت جد مفيدة بالنسبة لنا، كونها تسمح لنا بمضاعفة العمل للظهور بوجه أفضل مستقبلا”.