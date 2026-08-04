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الرياضة

زوغرانا: “وديتنا ضد الشباب السعودي كانت جد مفيدة بالنسبة لنا”

بقلم كريم تيغرمت
زوغرانا: “وديتنا ضد الشباب السعودي كانت جد مفيدة بالنسبة لنا”
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تحدث لاعب مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عن المباراة التحضيرية الأخيرة التي جمعتهم بنادي الشباب السعودي، مؤكدا بانها كانت مفيدة لهم، رغم الهزيمة المسجلة.

وصرح زوغرانا، للصفحة الرسمية للمولودية: “واجهنا فريق الشباب السعودي الذي كان قويا، وخرجنا بعدة أمور مفيدة من هذه المباراة”.

كما أضاف: “قدمنا مردود جيد في المجمل، لكن لم ننجح في تجسيد الفرص التي أتيحت لنا من أجل تسجيل أهداف”.

وتابع محمد زوغرانا: “هذه المباراة كانت جد مفيدة بالنسبة لنا، كونها تسمح لنا بمضاعفة العمل للظهور بوجه أفضل مستقبلا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/GEwzr
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