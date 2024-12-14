زوغرانا وكيبري يُضيّعان مواجهة المولودية والهلال السوداني

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، عن غياب الثنائي الايفواري، محمد زوغرانا وكيبري جوينور، عن مواجهة اليوم أمام الهلال السوداني.

ويستقبل العميد، في غياب أنصاره بسبب العقوبة، سهرة اليوم السبت، ممثل الكرة السوداني. بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 3 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وكشفت إدارة المولودية، بأن الفحوصات التي خضع لها زوغرانا، اثر اصابته في لقاء الجولة الـ 2 أمام يونغ أفريكانز، أكدت غيابه عن لقاء الهلال السوداني.

كما أوضحت في المقابل، بأن المدرب باتريس أمير بوميل. سيكون محروما أيضا من خدمات الايفواري الآخر، كيبري جونيور. بعد الآلام التي عاودته على مستوى الركبة في الحصة التدريبية الأخيرة، التي جرت أمس الجمعة.

ويتصدر الهلال السوداني، المجموعة الأولى بـ 6 نقاط، متبوعا بالمولودية بـ 4 نقاط، فيما يتواجد تي بي مازيمبي الكونغولي في المركز الثالث بنقطة وحيدة. مقابل “صفر” نقطة ليونغ أفريكانز التنزاني، في المركز الرابع والأخير.