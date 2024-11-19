زوغرانا يضيع داربي المولودية وبلوزداد

ترسّم غياب متوسط ميدان مولودية الجزائر، محمد زوغرانا، عن لقاء الداربي المرتقب أمام شباب بلوزداد، بداعي العقوبة.

ويستضيف العميد غدا الأربعاء الشباب، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00، في قمة مقدمة عن الجولة الـ 10 من البطولة المحترفة.

وكشفت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، عن ايقاف زوغرانا، لمباراة واحدة. بسبب تراكم الانذارات، ما يعني غيابه رسميا عن الداربي، وهو ما يعد ضربة موجعة للمولودية. بالنظر إلى وزن اللاعب الايفواري في الفريق.

إلى ذلك، قررت ذات الهيئة الانضباطية، ايقاف مهاجم مولودية وهران. كريم عريبي، لمواجهتين، بعد تعرضه طرده في لقاء أولمبيك أقبو، بسبب شتمه أحد لاعبي المنافس، مع تغريمه بـ 2 مليون سنتيم.

وهي نفس العقوبة التي تم تسليطها على لاعب أقبو، واسع يونس عبد الحق، ولنفس الأسباب.