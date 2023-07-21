زوقرانا :”أسعى للتتويج بالألقاب رفقة مولودية الجزائر”

أبدى الوافد الجديد لفريق مولودية الجزائر محمد زوقرانا سعادته الكبيرة بترسيم التحاقه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال محمد زوقرانا في تصريح للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر “بصراحة، أنا سعيد بالانضمام إلى فريق مثل مولودية الجزائر، وشرف كبير لي أن ألعب في عميد الأندية الجزائر كما أشكر الرئيس والمسيرين على الثقة”.

وأضاف اللاعب الإيفواري “الدفاع على ألوان أكبر الأندية الجزائرية تحدّ خاص بالنسبة لي، ارتحت كثيرا لما اتفقت إدارة فريقي السابق أسيك ميموزا مع المولودية”.

كما أردف “أطمح لخطف مكانة أساسية في الفريق، ولما لا التتويج بالألقاب الغائبة عن الفريق منذ سنوات”.

وختم زوقرانا “نشكر كثيرا الأنصار كثيرا، على الدعم والتشجيع لي، لقد أثبتوا الوفاء”.

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