زوكربيرغ يعلن أكبر تغيير على “فايسبوك”

كشفت شركة “فيسبوك”، أمس الثلاثاء، خلال افتتاحها مؤتمر مطوريها السنوي “F8″، عن تغييرات كبيرة ستُجرى على شكل وعدد من خصائص الموقع.

وتتمثل هذه التغيرات من خلال تفاعلات خاصة وآمنة، في أكبر تغيير يشهده موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ أن عمليات إعادة التصميم ستكون إحدى أكثر عمليات إعادة التصميم المثيرة، إذ لن يبق اللون الأزرق مهيمنا على فيسبوك.

وسيتم إعادة تصميم نسخة الهاتف المحمول من خلال شعار تفاعلى يتخلى عن نظام اللون الأزرق ويضع إطارا باللون الأبيض.

كما تحدث زوكربيرغ، عن رؤيته للخصوصية، وقال: “بالنسبة للكثيرين منا فإن القوة العظمى التي منحها الإنترنت لنا هي أن نكون على اتصال بالعالم كله في وقت واحد، ولكن اليوم هناك تحد جديد، وهو إيجاد مكانك الخاص في العالم.

الخصوصية تمنحنا القدرة على أن نكون أنفسنا.

إن المستقبل خاص، وهذا هو مستقبل خدماتنا”، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأميركية.