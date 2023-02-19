زوكربيرغ يعلن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات

كشف مارك زوكربيرغ مؤسس شركة (ميتا) أن الشركة ستطلق هذا الأسبوع خدمة “Meta Verified” والتي تتيح للمستخدمين الحصول على علامة التوثيق الزرقاء مقابل اشتراك شهري مدفوع.

وحسب منشور لزوكربيرغ على صفحته في “فايسبوك”، فإن هذه الخدمة تتيح للمستخدم توثيق حسابه بواسطة أية وثيقة تعريف حكومية.

ليحصل إضافة إلى العلامة الزرقاء على حماية إضافية ضد عمليات انتحال الشخصية، ووصولا مباشرا إلى خدمة دعم الزبائن.

وذلك لقاء اشتراك شهري يبدأ من 11,99 دولارا أمريكيا على الويب، و 14.99 دولارا عبر منصة iOS.

وسيبدأ إطلاق الخدمة في أستراليا ونيوزلندا هذا الأسبوع على أن تتوفر في المزيد من الدول خلال فترة قريبة.

ولم يحدد زوكربيرج خدمات الشركة التي ستتوفر لها علامة التوثيق المدفوعة، إلا أن تسريبات سابقة كانت قد ذكرت بأن الميزة ستتوفر للمشتركين على كل من فيسبوك وإنستاجرام.

وتختلف علامة التوثيق المدفوعة عن التقليدية بسهولة الحصول عليها، إذ لا يتطلب الحصول على العلامة الجديدة إلا دفع الاشتراك وإرفاق إثبات للشخصية، كصورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

في حين أن الحصول على العلامة الزرقاء التقليدية يتطلب شروطا إضافية مثل كون المستخدم شخصية عامة أو يمتلك صفحة عالية الشعبية. ولم توضح الشركة ما إذا كانت علامة التوثيق الجديدة ستلغي القديمة بحيث يجب على أصحاب الحسابات الموثقة دفع الاشتراك للحفاظ على توثيق حساباتهم.

وتأتي هذه الخطوة على خطى ما فعلته تويتر قبل بضعة أشهر التي أطلقت علامة التوثيق المدفوعة الخاصة بها (تويتر بلو) Twitter Blue.