زوكربيرغ يمنع استخدام “آيفون” في مكاتب فايسبوك

منع مؤسس موقع فايسبوك مارك زوكربيرغ المديرين والمسؤولين في شركة فيسبوك من استخدام هواتف آيفون داخل مباني ومكاتب الشركة.

وجاءقرار زوكربيرغ نتيجة غضبه من الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، والذي علق على عمل فايسبوك، واتهمها بانتهاك سياسات الخصوصية، وتسريب بيانات المستخدمين”.

يذكر أن تيم كوك كان من أول المنتقدين لعمل فايسبوك بعد فضيحة كبرى مؤخرا بسبب تسريب للبيانات طال آلاف الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، ووصف الأمر بـ “الرهيب” مؤكدا أن شركته أكثر مسؤولية في ما يتعلق بخصوصية العملاء.