زوكربيرغ يكشف حقيقة التسمية الجديدة لشركة فيسبوك ومعناها

أعلن مؤسس موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك تغيير إسمه إلى “ميتا ” وهذا إعتبارا من اليوم الخميس. وجاء قرار الإعلان خلال عرض إفتراضي بمؤتمر كونيكت السنوي.

وكشف المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ عن التسمية الجديدة للفيسبوك وكيف تم إختيار هذه التسمية. وقال مؤسس فيسبوك “ميتافيرس” كلمة تجمع بين كلمتين ميتا ويونيفرس. وهذا معناه بالعربية الكون الفوقي وتشكل نوعا من البديل الرقمي للعالم المادي يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت.

وأوضح مارك زوكربيرغ ان تقنية ميتافيرس من المفترض ان تزيد التفاعلات عبر الإنترنت بتحريرها من القيود المادية بفضل تقنيتي الواقع الإفتراضي والواقع.