يقترب نادي إتحاد العاصمة من حسم ثاني صفقاته منذ تولي سرار رئاسة ديركتوار الفريق حيث أكدت بعض المصادر أن المدافع “ليونال زوما” على بعد خطوة من الإنضمام.

وسيكون المدافع الذي يلعب لمنتخب “إفريقيا الوسطى” خليفة عبد اللاوي الذي سيغادر سوسطارة في الصائفة.

وسبق لـ “زوما” وأن حمل ألوان المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة ولعب لمدة 6 مواسم في نادي سوشو الفرنسي.

في نفس السياق، ترى إدارة إتحاد العاصمة أن هذا المدافع سيكون ثنائيا قويا رفقة شافعي.

يذكر أن سرار كان قد ضم اللاعب السابق لمولودية وهران “بن شاعة” لمدة ثلاث سنوات.