زيادات أجور 2.8 مليون عامل في هذا الشهر بأثر رجعي

كشف المدير العام للميزانية لوزارة المالية عبد العزيز فايد اليوم عن تخصيص 350 مليار دينار للتكفل بزيادة أجور عمال الوظيف العمومي. وذلك في قانون المالية لسنة 2023.

في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية و المؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023.

وأضاف فايد أن ميزانية بقيمة 350 مليار دج قد رصدت للتكفل بزيادات أجور 2.8 مليون عامل في الوظيف العمومي.

كما اشار ذات المسؤول أن نفس الميزانية ستخصص خلال سنة 2024 للتكفل بأجور موظفي الوظيف العمومي. وهذه الزيادة في الأجور ستدفع خلال شهر مارس القادم بأثر رجعي يحتسب ابتداء من جانفي 2023.

وفي ذات السياق كشف فايد كيفيات تطبيق زيادة الأجور قال المدير العام للميزانية أن السلطات قررت مراجعة عدد النقاط الاستدلالية. بإضافة 75 نقطة في 2023 و75 أخرى في 2024.

وتابع فايد بالقول “لم نختر قيمة النقطة الاستدلالية لأن مثل هذا الإجراء سيكون أساسا لفائدة الأجور العالية لكن بهذه الطريقة في زيادة النقاط الاستدلالية ستكون الزيادة لفائدة الأجور المنخفضة أساسا”.