زيادات الأجور وضبط مستحقات عمال القطاع محور الندوة الوطنية لوزير التربية

ترأّس وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، ظهيرة اليوم, ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية.

وخصّصت لضبط وضعية مستحقات مستخدمي القطاع وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالتكفل بالزيادات المتعلقة بالأجور التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وكذا المخلفات المالية للمستخدمين.

في المستهل، وبمناسبة اليوم الوطني للشهيد الموافق 18 فيفري من كل سنة، تمت قراءة فاتحة الكتاب على أرواح شهدائنا الأبرار.

كما قدّم الوزير كلمة ذكّر فيها ببطولاتهم وخصالهم وتضحيتهم بالنفس والنفيس في سبيل استرجاع السيادة الوطنية وتحرير الجزائر من براثن الاستعمار، لننعماليوم في كنف الحرية.

داعيا الجميع إلى السير على دربهم، وبذل المزيد من الجهد في سبيل النهوض بالقطاع خدمة للوطن.

وفيما تعلّق بالمستجدات، أكد الوزير على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وذلك بخصوص الزيادة الاستدلالية الناتجة عن تعديل الشبكات الاستدلالية التي تطبق ابتداء من شهر مارس 2023.

مع ضرورة أخذ التدابير اللازمة لتنفيذ العملية وفق مقتضيات النظام الميزانياتي الجديد والاستعداد لتسديد المخلفات المالية.المتعلقة بالسنة المالية 2022 مباشرة بعد الحصول على الاعتمادات الإضافية.

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كما كلّف الوزير مدير الموارد المالية والمادية بضمان المرافقة الآنية وتقديم التوجيهات. والشروحات اللازمة عن الاستفسارات الميدانية باستعمال جميع الوسائل المتاحة إلى غاية الانتهاء من العملية في آجالها.

كما أشاد الوزير، بالمجهودات التي قامت بها اللجنة الوزارية المشكلة لمعالجة الوضعيات العالقة على مستوى مديريات التربية.

والتي تنقلت إلى عدة ولايات وتمكنت في ظرف وجيز من حل أكثر من 90% منها، وأسدى تعليماته لمواصلة عملها في الولايات التي هي بحاجة إلى ذلك.

وفي مجال السكنات الوظيفية، شدّد الوزير على ضرورة التطبيق الصارم للترتيبات التي تم اتخاذها في تسييرها باستعمال تطبيقات الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل على هذا النهج تحسبا لإدخال تطبيقات جديدة لإضفاء مزيد من الشفافية والنزاهة والعقلانية على هذه العملية.

أما فيما تعلّق بالتدفئة في المؤسسات التربوية، ثمّن الوزير المجهودات المبذولة من طرف الجميع.

ودعا في نفس الوقت إلى مواصلة العمل تحت إشراف ولاّة الجمهورية، وتحسيس مديري المؤسسات التعليمية بضرورة تكثيف عمليات مراقبة تجهيزات التدفئة وصيانتها باستمرار، حفاظا على سلامة التلاميذ.

وفي الجانب المتعلّق بالتحضير للدخول المدرسي 2023-2024، أكد الوزير على التحضير الجيد للقاءات التي سيشرع في عقدها ابتداء من يوم الثلاثاء 21 فيفري 2023 وفقا لما تضمنه المنشور رقم 45 المؤرخ 15 فيفري 2023، في المحاور الآتية:

– توسيع تدريس اللغة الأمازيغية؛

– تنصيب مادة اللغة الإنجليزية في السنة الرابعة من التعليم الابتدائي؛

– توسيع استعمال اللوحة الإلكترونية إلى مدارس ابتدائية أخرى

– وصول أول دفعة من تلاميذ شعبة الفنون بالثانوية الوطنية للفنون علي معاشي إلى السنة الثالثة ثانوي.

– التحضير للعملية الاستثنائية للتكفل بطلبات الدخول والخروج من وإلى الولايات، وما إلى ذلك من عمليات مرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.