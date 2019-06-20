زيادات بين 800 دينار و4 آلاف دينار لـ3 ملايين متقاعد

تصب في حساباتهم بداية من اليوم وتستمر أيام 22 و24 و26 جوان

وزارة العمل رصدت 3280 مليار سنتيم لتغطية الزيادات

يستفيد اليوم الخميس، أزيد من ثلاثة ملايين ومئتي ألف شخص متقاعد من زيادات متفاوتة في المعاش تتراوح بين ثمانمئة وأربعة آلاف دينار.

رصدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، غلافا ماليا يقدر بـ32.8 مليار دينار، أي ما يعادل ثلاثة آلاف ومئتين وثمانين مليار سنتيم.

لصب الزيادات السنوية في حسابات ثلاثة ملايين ومئتين وواحد وخمسون ألف متقاعد، اعتبارا من اليوم الخميس الموافق لتاريخ العشرين من شهر جوان الجاري.

تستمر على مدار أربعة أيام كاملة تكون على دفعات لتشمل أيام الثاني والعشرين والرابع والعشرين.

وكذا السادس والعشرين من نفس الشهر، وهي زيادات كانت قد حددت نسبها من طرف الوزارة وتراوحت بين ستة وواحد فاصل خمسة من المئة.

وبالاستناد إلى مصادر رسمية من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن متوسط القيمة المالية للزيادة التي سيستفيد منها ثلاثة ملايين ومئتين وواحد وخمسون ألف متقاعد.

ستكون بين ثمنمائة وألف ومئتي دينار بالنسبة للفئة الهشة، فيما ترتفع القيمة إلى أربعة آلاف دينار لأولئك الذين تعادل أو تزيد معاناتهم عن مئة وخمسين ألف دينار أي خمسة عشر مليون سنتيم.

وأفادت مراجع «النهار» بأن الزيادات هذه تصب في نفس التواريخ العادية التي يتلقى فيها المتقاعد معاشه.

وكان مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد قد حدد نسبة الزيادة السنوية لسنة 2019، بستة من المئة، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من طرف وزير القطاع.

وأكد على تخصيصها فقط للفئة الهشة أي التي يقدر معاشها بعشرين ألف دينار أو أقل، فيما تخفض النسبة إلى ثلاثة فاصل خمسة من المئة للفئة .

التي تتقاضى معاشات بين عشرين ألف وأربعين ألف دينار واثنان فاصل خمسة من المئة للذين يتقاضون معاشات بين أربعين وستين ألف دينار واثنان من المئة لأصحاب معاشات.

تقدر بستين ألف دينار، فواحد فاصل خمسة من المئة للفئة التي يعادل أو يزيد معاشها عن ثمانين ألف دينار.