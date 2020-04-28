زيادات تتراوح بين 1 و 5% في معاشات المتقاعدين

عقد مجلس ادارة الصندوق الوطني للتقاعد اجتماعا اليوم الثلاثاء، يعتبر الثاني من نوعه للفصل في نسبة الزيادات السنوية في معاشات المتقاعدين.

الاجتماع الذي عقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، اكد خلاله اغلب الاعضاء على فرض زيادات بنسبة عشرة من المائة مبررين ذلك بانهيار القدرة الشرائية لدى هذه الفئة، فيما شدد البعض الآخر على نسبة ستة من المائة.

ومن جانبه، اكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة.، خلال الاجتماع -حسبما أفاد به احد اعضاء مجلس الادارة- في تصريح خص به”النهار أونلاين” ، استحالة تطبيق النسب سالفة الذكر، بسبب العجز المالي الذي يعانيه الصندوق، مقنرحا نسب تتراوح مابين واحد وخمسة من المائة حيث تكلف هذه النسب خزينة 31 مليار دينار أي ما يعادل ثلاثة الاف ومائة مليار سنتيم.

وكان ازيد من ثلاثة ملايين متقاعد قا استفادوا العام الماضي من زيادات تراوحت بين ستة من المائة للذين تقل معاشاتهم عن مليوني سنتيم و1,5 من المائة للذين تعادل او تزيد معاشاتهم عن ثمانية ملايين سنتيم.