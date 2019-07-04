زيادات تصل إلى 14 ٪ في أجور 30 ألف عامل ببريد الجزائر

الأولوية في الاستفادة منها للموظفين في الشبابيك..المكلفين بالزبائن وسعاة البريد

تم اقتراح زيادات في الأجر تتراوح بين 10 و 30 من المئة

مواصلة عمليات إدماج كل العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة

كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة لبريد الجزائر، أنه تم الاتفاق والاستقرار على نسبة 14 من المئة زيادات في أجور عمال 30 ألف موظف بالمؤسسة.

بعد سلسلة من اللقاءات بين لجنة المساهمة وإطارات من المديرية العامة، قصد تحديد النسبة النهائية للزيادات.

سيستفيد 30 ألف عامل بمؤسسة بريد الجزائر، من زيادات هامة في الأجر، بعد استقرار لجنة المساهمة وإدارة المؤسسة على نسبة 14 من المئة.

بعدما تم طرح مقترحات تتعلق بزيادات هامة تتراوح بين 10 و 30 من المائة في أجور العمال الذين انتظروها لسنوات طويلة.

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، إنه سيتم في وقت لاحق تحديد تاريخ صبّ هذه الزيادات، فيما رجحت مصادر «النهار» أن تكون بداية من الشهر المقبل.

على أن تكون الزيادات هذه تعني بدرجة أولى الأعوان الذين يكونون في مواجهة الزبائن وفي تعامل مستمر معهم بسبب الضغط الذي يواجهونه يوميا.

ويتعلق الأمر بأعوان الشبابيك وكذا سعاة البريد والمكلفين بالزبائن، على أن تكون هذه الزيادات وفقا للسلم الذي تم تحديده حسب أجر كل فئة.

كما تقرر مواصلة عملية إدماج الموظفين بصيغة العقود المؤقتة بشكل نهائي في المؤسسة.

إلى ذلك، كانت مؤسسة بريد الجزائر قد أقرت منحة تصل إلى 15 مليون سنتيم كأرباح سنوية، خلال شهر رمضان الماضي، مباشرة بعد مصادقة مجلس الإدارة على المقترح.

كما أقرت أيضا زيادات في أجور عمال المؤسسة،مع وضع نظام تحفيزي لسعاة البريد والمكلفين بالزبائن ورؤساء المؤسسات البريدية ورؤساء المراكز.

ووافق المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، على توزيع الأرباح السنوية، مع اقتراح مبلغ 15 مليون سنتيم، حيث تم صبّها دفعة واحدة خلال شهر رمضان الماضي

وقد استفاد من هذه المنح والزيادات على وجه الخصوص سعاة البريد والمكلفون بالزبائن ورؤساء المراكز البريدية.

وذلك بعد تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على سلم أشغالها في أجل أقصاه ستون يوما.

وتقرر أيضا تفعيل منحتي المردودية الفردية والجماعية، من خلال تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على سلم أشغالها في أجل أقصاه 6 أشهر.

بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة عمليات الإدماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة أو وضعية غير مسواة.

كما سيستفيد عديد العمال ورؤساء المؤسسات البريدية من مناصب أعلى بمناسبة إعادة تصنيف المكاتب البريدية. وسيستفيد العمال من ترقيات.

من خلال خلق عديد المناصب العليا بمناسبة إعادة تنظيم المؤسسة، خاصة على مستوى المكاتب والوحدات الولائية البريدية.

وكان قد استفاد عمال البريد من آخر زيادة سنة 2013 بعد موجة احتجاجات واسعة، حيث قدرت هذه الزيادات بين 2500 دينار و22 ألف دينار.