زيادات تصل إلى 5% للمتقاعدين عند احتساب سنوات الخدمة الوطنية

ستتكفل الحكومة بدفع اشتراكات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد، بغض النظر عن المدة. فيما يتم اللجوء إلى تحويل مالي من صندوق التقاعد العسكري إلى خزينة الصندوق الوطني للتقاعد بشروط.

وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن القرار الوزاري المشترك الأخير. الخاص باحتساب سنوات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد. يجعل الحكومة ملزمة بدفع اشتراكات سنوات الخدمة الوطنية في الحالة العادية. ولكن في حالة ما إذا تعلق الأمر بما يعرف الاستبقاء. عند تمديد وزارة الدفاع الوطني لفترة الخدمة، أو إعادة الاستدعاء، فإن تحويل الاشتراكات هنا تتم من صندوق التقاعد العسكري نحو خزينة “CNR”.

وأشارت مراجع “النهار أنلاين” المطلعة على الملف، بأن احتساب سنوات الخدمة الوطنية سينجر عنه زيادات في معاشات المتقاعدين، تصل نسبتها إلى خمسة من المائة، إذا كانت سنوات العمل تعادل مثلا ثمانين من المائة ومدة الخدمة محدد بسنيتين، و2.5 من المائة إذا كانت مدة الخدمة محددة بسنة واحدة وهكذا دواليك “نقوم بتثبيت سنوات الخدمة الوطنية بغض النظر عن مدتها ضمن سنوات العمل عند احتساب قيمة المعاش”.