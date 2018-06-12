زيادات تصل إلى 5 ٪ في معاشات ” لي روتريتي”

قرّرت وزارة العمل،إدراج زيادات تصل إلى 5 بالمائة في معاشات المتقاعدين،حيث سيتمكن المتقاعدون الاستفادة منها،بداية من صرف المنح المقبلة.

وحسب القرار الوزاري المؤرخ في 17 ماي الماضي، والصادر اليوم الثلاثاء بالعدد 30 للجريدة الرسمية.

والذي يتضمن رفع قيمة معاشات الضمان الإجتماعي وريوعه.

فسيتحصل المتقاعدون الذين يتقاضون منح أقل من 20 ألف دينار من زيادات تصل الى 5 بالمائة.

فيما سيستفيد أصحاب المعاشات والمنح التي يساوي مبلغها الـ 20 ألف دينار ويقل عن 40 ألف دينار زيادات تصل إلى 2.5 بالمائة.

وبالنسبة للمعاشات التي يساوي مبلغها الـ 40 ألف دينار ويقل عن 60 ألف دينار،فسيتحصل أصحابها على زيادات تقدر بـ 1.5 بالمائة.

فيما سيتم إضافة 1 بالمائة للمعاشات والمنح التي يساوي مبلغها الـ 60 ألف دينار،ويقل عن 80 ألف دينار.

وزيادة بـ 0.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات و المنح التي يُساوي أو يفوق مبلغها الـ 80 ألف دينار.

القرار الوزاري أدرج أيضا رفع المبلغ الأدني للزيادة للغير،الممنوحة لمستفيدي معاش عجز.

أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع مرض مهني،بنسبة 3 بالمائة.