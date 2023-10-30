زيادات تصل إلى 50 دينار في علب السجائر منها 15 دينار تحوّل لميزانية الدولة

ستعرف أسعار علب السجائر ارتفاعا قياسيا بداية من العام الداخل، تصل إلى خمسين دينارا كزيادة في العلبة الواحدة، يتم توزيع مداخيلها على القطاع الصحي وميزانية الدولة.

وسيتم فرض هذه الزيادات بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منه.

وأكدت الحكومة على أن هذه الزيادات تكون من 37 إلى 50 دينار للعلبة، في مبلغ الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، حتى يعاد تخصيص ناتج هذا الرسم على النحو الآتي: 14دينارا عوض 7 دنانير لفائدة صندوق الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية، 21 دينارا عوض 3 دنانير، لفائدة صندوق مكافحة السرطان، 15 دينارا لميزانية الدولة.

كما ستفرض الحكومة زيادة نسبة الضريبة الإضافية على أرباح شركات المصنعة للتبغ إلى 16%، عندما تحقق الشركات الناشطة في قطاع تصنيع التبغ نسبة إدماج تساوي أو تزيد عن 40% و20%، في حالة عدم تحقيق نسبة الإدماج المذكورة أعلاه.

وبالنسبة لمصنعي المواد التبغية المعتمدين حديثا، خلال الثلاث سنوات الأولي للنشاط، يخضع هؤلاء للضريبة الإضافية على أرباح شركات تصنيع التبغ بمعدل 16% ، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط تحقيق معدل إدماج يساوي أو يفوق 40%، حيث سيتم تطبيق نسبة 5% بعنوان مساهمة التضامن، على عمليات استيراد أي منتج تبغي، بما في ذلك المواد الأولية المستخدمة في تصنيع هذه المنتجات يخصص ناتج هذه المساهمة إلى الصندوق الوطني للتقاعد.