زيادات عشوائية في سعر الياغورت والتجار يوضحون

شهدت مع حلول السنة الجديدة زيادة في أسعار الياغورت ب5 دناننير خاصة أنه أصبح سعر العلبة بين 15 و30 دينار.

وتنقلت كاميرا النهار، للعديد من محلات بيع الياغورت لمعرفة أسباب هذه الزيادة التي قدرت ب33 بالمئة .

وقد صرح، معظم البائعين لتلك المادة، أن الزيادات مست كل شريحة الياغورت ب 5 دنانير زيادة وأنه ستكون زيادات أخرى.

ولم يوضح لحد الان التجار مصدر الزيادة من المنتجين أوالموزعين، خاصة وأنها مصنوعة من مادة الحليب المدعم من طرف الدولة.

وصرح محفوظ حازورلي، رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك، أن هذه الزيادات التي مست مادة الياغورت عشوائية.

كما طالب حازورلي، بأن يكون هناك تطبيق لقوانين الخاصة بالتعاملات التجارية، وخاصة بالفواتير.

وأضاف، لابد من الرقابة لانه لايمكن إنتاج مادة الياغورت بالحليب المدعم من قبل الدولة، على حساب المواطن .