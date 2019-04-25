زيادات في الأجور.. ومنحة بـ15 مليونا لعمال البريــــد فـــي شهــــر رمضــــان

سيستفيدون من تفعيل منحتي المردودية الفردية والجماعية مباشرة بعد مصادقة مجلس الإدارة

نظام تحفيزي لسعاة البريد والمكلفين بالزبائن ورؤساء المراكز البريدية

إدماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة

ترقيات بالجملة بعد إعادة تصنيف المكاتب البريدية وتنظيم المؤسسة

سيستفيد عمال مؤسسة البريد، من منحة تصل إلى 15 مليون سنتيم كأرباح سنوية، سيتم دفعها خلال شهر رمضان القادم مباشرة بعد مصادقة مجلس الإدارة على المقترح.

كما أقرت أيضا زيادات في أجور عمال المؤسسة مع وضع نظام تحفيزي لسعاة البريد والمكلفين بالزبائن ورؤساء البريدية ورؤساء المراكز.

وافق المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر، على توزيع الأرباح السنوية مع اقتراح مبلغ 15 مليون سنتيم، حيث سيتم صبها دفعة واحدة خلال شهر رمضان مباشرة.

بعد مصادقة مجلس الإدارة على المقترح، كما تم أيضا الموافقة على إقرار زيادة في أجور جميع العمال مع وضع نظام تحفيزي للشاغلين لمناصب تجعلهم في اتصال مباشر مع الزبائن.

على غرار سعاة البريد والمكلفين بالزبائن ورؤساء المراكز البريدية، وذلك بعد تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على تسلم أشغالها في أجل أقصاه ستون يوما.

وتقرر أيضا تفعيل منحتي المردودية الفردية والجماعية من خلال تنصيب لجنة مشتركة للعمل على تحديد نسبة وكيفية تطبيقها على تسلم أشغالها في أجل أقصاه 6 أشهر.

بالإضافة إلى الاتفاق على مواصلة عمليات الإدماج وتسوية وضعية كافة العمال المتواجدين في وضعية عمل مؤقتة أو وضعية غير مسواة.

كما سيستفيد عديد العمال ورؤساء المؤسسات البريدية من مناصب أعلى بمناسبة إعادة تصنيف المكاتب البريدية.

وسيستفيد العمال من ترقيات من خلال خلق عديد المناصب العليا بمناسبة إعادة تنظيم المؤسسة، خاصة على مستوى المكاتب والوحدات الولائية البريدية.

بما يضمن تحسين حوكمة المؤسسة وتخفيف أعباء العمل وضمان الحقوق المكتسبة للعمال في إطار التنظيم الحالي.

وأقرت المديرية العامة مراجعة الاتفاقية الجماعية والنظام الداخلي للمؤسسة بهدف تثمين الموارد البشرية.

وتكييفها مع المهن المستقبلية للبريد وتحسين ظروف عمل ومعيشة المستخدمين مع تنصيب لجنة مشتركة لهذا الغرض.

وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع المدير العام للمؤسسة ورئيس لجنة المشاركة وممثلي الهيئة المستخدمة وأعضاء المكتب الوطني للجنة المشاركة.

الذي خصص لمناقشة لائحة المطالب العمالية المرفوعة من قبل ممثلي العمال المنتخبين.

وفي هذا الصدد، عبّر المدير العام لبريد الجزائر عن استعداده الكامل لمواصلة عمليات الإصلاح التي كانت قد باشرتها المؤسسة للتكفل بمطالب العمال المشروعة.