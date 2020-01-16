زيادات في المنح الدراسية.. هذا ما قالته وزارة التعليم العالي

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زيادات في المنح الدراسية.. هذا ما قالته وزارة التعليم العالي
بقلم أسماء.ع

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأخبار المتداولة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي حول زيادة المنح الدراسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ما تم تداوله منسوبا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلني شمس الدين شيتور لا أساس له من الصحة.

وأضاف البيان ذاته “أن الوزارة تكذب تكذيبا قاطعا هذه الإشاعات، وأن قيمة المنح الدراسية لم يطرأ عليها أي تغيير.

بـيـان صحفي

Publiée par Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sur Jeudi 16 janvier 2020


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