زيادات في تكاليف «فيزا شنغن» بداية من اليوم..!

فيما تم تحديدها للأطفال ما بين 6 إلى 12 سنة بـ 8900 دينار

المصاريف ستقفز إلى حدود 14 ألفا و200 دينار

لا تغيير في تسعيرة معالجة طلبات التأشيرة المعتمدة من قبل مانح الخدمات

سيكون لزاما على كل الجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة «شنغن»، أن يسددوا بداية من اليوم، 14 ألفا و200 دينار للتأشيرات قصيرة المدى، وفقا لمعامل صرف الدينار مقابل الأورو.

حيث تم تحديد التسعيرة بــ 80 أورو من قبل الإتحاد الأوروبي، مع احتساب مصاريف معالجة الملفات، حيث كانت تقدر في وقت سابق بــ 11 ألفا و550 دينار.

وحسبما أورده مانح خدمات تأشيرة فرنسا في الجزائر، «في أف أس غلوبال»، عبر موقعه الرسمي، فإنه بداية من

اليوم، سيكون الجزائريون الراغبون في إيداع طلبات تأشيرة «شنغن»، ملزمون بتسديد 10 آلاف و600 دينار،

للتأشيرات قصيرة المدى لفائدة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 12 سنة، يضاف إليها مصاريف علاج الملفات من

قبل مانح الخدمات والمقدرة بـ 3600 دينار، لتقدر تكاليف التأشيرة بـ 14 ألفا و200 دينار. أما طالبو التأشيرة

الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 سنة، فهم ملزمون بتسديد 5 آلاف و300 دينار، أو ما يعادل 40 أورو، وفقا

لمعامل صرف قيمة الدينار مقابل الأورو، لتصل مع احتساب مصاريف علاج الملفات إلى 8900 دينار.

وورد في البيان، أن مصاريف معالجة الملفات التي يقوم بها مركز «في أف أس»، المقدرة بـ 3600 دينار تبقى

نفسها من دون أي تغيير. وتدخل التسعيرات الجديدة الخاصة بالتأشيرة، في إطار التعديلات الجديدة، التي

أجراها الاتحاد الأوروبي على قانون التأشيرات الخاصة بدول منطقة «شنغن»، في محاولة لجعل السفر أسهل

لمعتادي السفر لدول منطقة شنغن. ووفقا لموقع «شنغن فيزا إنفو» الرسمي، فإنه سيتم منح التأشيرة متعددة

الدخول لمعتادي السفر من ذوي التاريخ الإيجابي في التأشيرات، لترتفع تدريجيا مدة تأشيرة الدخول من عام إلى

5 أعوام، مشيرا إلى أن ذلك سيشمل المسافرين الذين يزورون منطقة «شنغن» بشكل متكرر، وهذا يعني أنهم

استخدموا بشكل قانوني تأشيراتهم السابقة، ولديهم أيضا وضع اقتصادي جيد في بلدهم، ونية حقيقية لمغادرة أراضي الدول الأعضاء قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.