ستعرف رواتب الموظفين المصنفين مهنيا، ما بين المستوى الأول إلى غاية الثالث، زيادات متفاوتة بموجب التعديلات التي طرحت على نقاطهم الاستدلالية المفرج عنها، نهاية الأسبوع المنصرم.

زيادات في رواتب أعوان الأمن والسائقين

وشملت التعديلات النقاط الاستدلالية الخاصة بأعوان الرقابة والسائقين ورؤساء الحظائر وغيرهم. أين أصبحت النقطة الاستدلالية مثلا لدى عون الرقابة من المستوى الثاني والصنف السابع، ثلاثمائة وثمانية وتسعين، أما عون خدمة والحارس من الصنف الأول، فقد أصبحت مائتين وخمسون، حسب ما كشف عنه المرسوم الرئاسي رقم ١٤٠ / ٢٢ المؤرخ في 31 مارس 2022 المعدل للمرسوم الرئاسي رقم ٣٠٨ / ٠٧ المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويحلّ الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه في هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الموافق لمناصب الشغل المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المعمول بها، فيما يعاد تصنيف العون المتعاقد في نفس الصنف، وعدد سنوات الخبرة المهنية التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.

كما تطبق النقاط الاستدلالية كما يلي:

-ع امل مهني من المستوى الأول، عون خدمة من المستوى الأول، حارس – الصنف 1 – الأرقام الاستدلالية 250

– سائق سيارة من المستوى الأول – الصنف 2- الأرقام الاستدلالية 269

– عامل مهني من المستوى الثاني، سائق سيارة من المستوى الثاني، عون خدمة من المستوى الثاني – صنف 3 – الأرقام الاستدلالية 290

– سائق سيارة من المستوى الثالث ورئيس حظيرة – الصنف 4 -الأرقام الاستدلالية 313

– عامل مهني من المستوى الثالث، عون خدمة من المستوى الثالث، عون رقابة من المستوى الثالث – الصنف 5 – الأرقام الاستدلالية 318

– عامل مهني من المستوى الرابع – الصنف 6 – الأرقام الاستدلالية 365

– عون رقابة من المستوى الثاني – الصنف 7 – الأرقام الاستدلالية 398

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