أقر الصندوق الوطني للتقاعد، زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، بنسبة تتراوح ما بين 1,5 بالمئة الى 6 بالمئة.

وحسب بيان صندوق التقاعد، فإن الزيادات تدخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح ماي الجاري، حيث تهدف لرفع القدرة الشرائية للمتقاعدين.

وسيتم الشروع في صرف هذه الزيادات ابتداء من شهر جوان القادم.

وأوضح صندوق التقاعد، أن الزيادات تتغير حسب المبلغ الإجمالي لمعاشات ومنح المتقاعدين.

وأفاد صندوق التقاعد أن الزيادة بـ 6 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تساوي أو تقل عن 20 ألف دج، والزيادة بـ 1,5 بالمئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 الف دج.