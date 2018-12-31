زيادات في منحة النقل و«فري دو ميسيون» لعمال «نفطال» بداية من جانفي

النهار تنشر بالتفصيل الزيادات الجديدة لعمال وإطارات الشركة

منحة الإطعام خلال المهمات ستعرف زيادات تصل إلى 3900 دينار

منحة النقل سيتم تحديدها حسب المسافة التي يقطعها العامل وتصل إلى 5400 دينار شهريا

سيستفيد عمال الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» من زيادة في منح الوجبات والمبيت الخاصة بمهمات العمل، والتي ستصل إلى 3200 دينار يوميا للعمال العادين، أما الإطارات السامية تصل 3900 دينار يوميا، كما سيستفيد عمال الشركة من زيادة في منحة النقل للأشخاص المستفيدين من منحة شراء السيارة بداية من جانفي 2019.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال»، قامت برفع نسبة المنح الموجهة إلى الموظفين العاديين والإطارات.

حيث بلغت نسبة الزيادة في وجبات الغداء والعشاء والمبيت للعمال العاديين 3200 دينار يوميا، بعدما كانوا يتقاضون سابقا 1600 دينار، أما الزيادات في نسبة الوجبات للإطارات السامين فبلغت قيمتها 3900 دينار يوميا خلال مهمات العمل.

كما قامت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» برفع نسبة المنح المخصصة في تنقل العمال من السكن إلى العمل لكل من يمتلك سيارة، حيث حددت الزيادات وفق جدول يبين المسافة وما يقابلها من تعويض، حيث يعوض بـ960 دينار كل من يقطع بسيارته من مكان إقامته إلى مقر العمل بين 1 كلم و3 كلم، ويعوض بـ1200 دينار كل من يقطع مسافة بين 3 كلم و12 كلم بدلا من ألف دينار كانت تخصص له سابقا.

أما المسافة المحدد من 12 كلم إلى 20 كلم فيعوض العامل الذي يقطعها بـ1440 دينار بدلا من 1200 دينار، وكل من يقطع من 20 كلم فما فوق يعوض بـ1600 دينار يوميا بدلا من 1400 دينار.

كما حددت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نفطال» قيمة التعويضات للعمال الذين استفادوا من قرض لشراء سيارة، يتم تعويضهم حسب المسافة التي قام العامل بقطعها، فإذا قطع أقل من 20 كلم يعوض بـ3600 دينار بدلا من 3000 دينار، أما المسافة المحددة من 20 إلى 40 كلم يعوض من يقطعها بـ4200 دينار بدلا من 3500 دينار، أما المسافة المحددة من 40 إلى 60 كلم يعوض من يقطعها بـ4800 دينار أما المسافة المحدد من 60 كلم فما فوق يعوض من يقطعها بـ5400 دينار شهريا.

كما أضاف ذات المسؤول الذي أورد الخبر لـ«النهار»، أن هذه الزيادات سيتم إدراجها خلال شهر جانفي المقبل، مشيرا إلى أن هذا الزيادات التي أقرتها الشركـــة لم تتغـير منذ سنــة 2007 .