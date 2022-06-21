قناة النهار زيادات كبيرة في أسعار الاضاحي وهذه هي مبررات الموالين بقلم قناة النهار نشر في 21 جوان 2022 - 22:27 مجتمع شارك غرِّد أرسل 136 0 زيادات كبيرة في أسعار الاضاحي وهذه هي مبررات الموالين <iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/THoZZyJpvFE” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe> رابط دائم : https://nhar.tv/Xm2JF اقرأ أيضا معسكر: كفيف يكشف أن أسئلة الباك كانت في المتناول ويتمنى النجاح للجميع قناة النهار 15 جوان بجاية: إنتشال غريقين وعمليات البحث متواصلة عن 3 آخرين قناة النهار 11 جوان وزير التربية يكشف جديد ترقية الأساتذة قناة النهار 06 جوان "مترشح لإجتياز البكالوريا يوجه رسالة لزملائه .." ماتتقلقوش هذا إمتحان عادي قناة النهار 14 جوان "تلميذة من العاصمة توجه رسالة: "احفظوا كل الدروس وما تبعوش على المقترحات قناة النهار 15 جوان الإعترافات الكاملة للعسكري الهارب "محمد بن حليمة" حول الخونة والعملاء المتواجدين بالخارج قناة النهار 20 جوان "تلميذة من العاصمة : إمتحان الرياضيات كان في المتناول غير أن الوضعية الإدماجية "معقدة شوية قناة النهار 07 جوان نحس روحي فاشلة في كلش ونخاف من رأي الآخرين..كيفاش ندير؟ قناة النهار 19 جوان فاسألوا: وجوب إحترام العلماء قناة النهار 10 جوان المركز الدولي للصحافة بفندق الميريديان بوهران جاهز للعرس المتوسطي قناة النهار 21 جوان