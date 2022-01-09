أعلنت مديرية التربية لولاية تيزي وزو، عن زيادات مرتقبة في رواتب موظفي قطاع التربية شهر جانفي الجاري.

وأصدرت ذات المديرية، نشرة إعلامية، مؤكدة فيها أن رواتب موظفي قطاع التربية لشهر جانفي ستكون ضمن النظام الجديد للضريبة على الدخل IRG الذي تضمنه قانون المالية 2022.

وجاء في النشرية: “تنهي مديرية التربية إلى علم كافة مستخدمي القطاع بالولاية. أنه تم استدراك صرف راتب شهر جانفي 2022 وذلك من أجل تطبيق النظام الضريبي الجديد المقرر في قانون المالية لسنة 2022ّ. حيث تم تخفيض الضريبة على الدخل. وسبق استدراك عملية ادراج الترقيات ل 9616 مستخدم من مختلف الرتب والاسلاك. مفصلة في الجدول المرفق بالنشرية”.

كما أضافت النشرية الإعلامية: “إضافة إلى هذا فقد تم في بداية الأسبوع الماضي صرف ما قيمته خمسة وثلاثون مليون دينار جزائري في حسابات بعض الموظفين. تمثل احدى الدفعات الخاصة بالمخلفات. وستليها دفعات أخرى جاهزة على مستوى الخزينة. وما يضمن ذلك أن الوزارة قد زودتنا بكل الأرصدة المالية اللازمة لتغطية كل المستحقات المالية. وأن مديرية التربية قد انجزت كل الأعمال المتعلقة بذلك وسارعت لتأشيرتها على مستوى الرقابة المالية قبل غلق السنة المالية من طرفه وحولت جلها للخزينة”.

كما أنه وبخصوص منحة المردودية والآداء التربوي للثلاثي الرابع لسنة 2021 فهي جاهزة على مستوى الخزينة، تضيف النشرية الإعلامية.

ومن جهتها، أعلمت مديرية التربية لولاية عنابة، عن الشروع في تطبيق ضريبة الدخل الاجمالي الجديدة لسنة 2022، ابتداء من راتب شهر جانفي 2022.

كما أصدرت مديرية التربية بوهران، نشرة أعلامية، أعلنت فيها عن تعديل راتب شهر جانفي باحتساب الضريبة على الدخل الجديدة. وذلك حتى يستفيد موظفي قطاع التربية من الزيادة.

كما أضافت المديرية بأنه سيتم تسديد راتب شهر جانفي 2022 استثناءً يوم 10 جانفي بدلا من 8 جانفي.