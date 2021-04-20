زيادات من 1.5 إلى 6 ٪ في معاشات 3 ملايين متقاعد

مجلس إدارة الصندوق يقرر العودة إلى النسب المعتمدة في 2019

رفع النسبة العام الماضي إلى ما بين 2 و 7 ٪ كلّف خزينة الصندوق زيادة في المبلغ بـ 740 مليار سنتيم

ستعرف معاشات المتقاعدين زيادات بنسب متفاوتة تتراوح بين 1.5 و6 من المئة بداية من شهر ماي المقبل، وهي زيادات تدخل في إطار الاتفاقية السنوية المعمول بها.

وقالت مصادر مسؤولة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إن أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعهم الأخير المنعقد، الثلاثاء الماضي، اقترحوا العودة إلى الزيادات التي طبِقت سنة 2019، والتي تفرض نسبا تتراوح بين 1.5 و6 من المئة في معاشات ثلاثة ملايين ومائتين وستة وستون ألف متقاعد، اعتبارا من شهر ماي الداخل، وكشفت عن اجتماع ثانٍ سيعقد لاحقا للفصل نهائيا في الزيادات، بعد موافقة المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من أجل ترسيم القرار وإلغاء النسب المعتمدة العام الماضي، والتي رفِعت إلى ما بين ٢ و ٧ من المئة، والتي كلفت خزينة الصندوق الوطني للتقاعد تخصيص 740 مليار سنتيم إضافية لدفعها إلى أصحابها، وهذا بسبب العجز المالي الذي تعاني منه المؤسسة، والذي قدِر حسب آخر التصريحات بثمانية وستين ألف مليار سنتيم.

وستشمل الزيادة في المعاش بنسبة ٦ من المئة تلك التي تساوي أو تقل من 20 ألف دينار، و3 بالمئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 20 ألف دينار وتساوي أو أقل من 40 ألف دينار و2.5 بالمائة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 40 ألف دينار وتساوي أو أقل من 60 ألف دينار، و2 من المئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 60 ألف دينار وتساوي أو أقل من 80 ألف دينار وأخيرا 1.5 بالمئة بالنسبة للمعاشات التي تفوق 80 ألف دينار.

وترصد إدارة الصندوق الوطني للتقاعد سنويا غلافا ماليا يقدر بـ 4300 مليار سنتيم، أي بمعدل ثلاثمائة وسبعين مليار سنتيم في الشهر الواحد، مما سيجعل المبلغ المالي الشهري المخصص لصب المعاشات يرتفع من عشرة آلاف و800 مليار في الشهر إلى 11 ألفا و170 مليار سنتيم بداية من نهاية شهر جوان من الماضي.