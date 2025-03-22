زيادات في منحة البطالة والأجور .. رئيس الجمهورية يكشف

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم السبت أن منحة البطالة ليست سلوكا شعبويا أو ممارسة لـ”السوسيال”.

وقال الرئيس تبون خلال اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية: أغلبية شبابنا اليوم مثقف وواع وهو قادر على التمييز بين الصدق والديماغوجية.

كما كشف رئيس الجمهورية حول الزادة في منحة البطالة أن أي زيادة تتحكم فيها معطيات اقتصادنا ووضعيتنا المالية.

أما بخصوص محاربة البطالة قال رئيس الجمهورية أن هناك 11 ألف مشروع استثماري سيدخل مرحلة الإنتاج وسيوفر مناصب عمل جديدة.

وفي اللقاء ذاته جدد رئيس الجمهورية إلتزامه برفع الأجور إلى مئة بالمئة وقال “التزمت برفع الأجور إلى مئة بالمئة خلال العهدة الرئاسية الحالية بعد رفعها إلى 47 بالمئة سابقا”.

وأكد رئيس الجمهورية أن ما يتم إنجازه اليوم كله يصب في خدمة الشعب وفقط.