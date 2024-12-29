زيادة أقساط المسؤولية المدنية في التأمين على السيارات بدءا من هذا الموعد

أصدر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أعلن فيه عن زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات ابتداء من الفاتح جانفي 2025.

وجاء في البيان:”أنه من أجل ضمان تغطية مثلى والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات, تعلن شركات التأمين عن زيادة أقساط ضمان المسؤولية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيادة على مرحلتين 15% ابتداء من الفاتح جانفي 2025 و 15% أخرى ابتداء من الفاتح جويلية 2025″.

و أوضح رئيس الاتحاد, يوسف بن ميسية ل”وأج” أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سيارته السنوي سيدفع حوالي 2530 دج بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.

ويندرج هذا التعديل التعريفي في “سياق يتسم بارتفاع معتبر للتعويضات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة فضلا عن العجز الهيكلي للضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات والذي يستمر منذ عدة سنوات”, حسب الاتحاد.

وأضاف البيان أن “التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة, مما يخلق خللا ماليا دائما” مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى “استعادة هذا التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمن لهم”.

“وتظل شركات التأمين ملتزمة بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور”.