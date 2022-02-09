زيادة التموين بالشعير للمربين إلى 100 من المئة

بعد مرور أزيد من أسبوع عن لقاء بين الوزير وممثلي المربين ومدير “أوناب”

رفع كمية الشعير الموجه للخيول من 2 إلى 4 كلغ والنعجة من 300 إلى 600 غرام

تقرر رفع كميات الشعير الموجهة للاستغلال من طرف المربين كأعلاف لثروتهم الحيوانية بنسبة مئة من المئة من أجل تجاوز الأزمة والوقوف إلى جانب المربين الذين يعانون الأمرّين بسبب غلاء الأسعار من جهة والنقص الفادح في العرض من جهة أخرى.

وبعد مرور أزيد من أسبوع عن اللقاء الذي جمع رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، ومدير الديوان الوطني لتغذية الأنعام، بوزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، من أجل رفع جملة الشكاوى التي بات يعاني منها الموّالون، اتخذت، أمس، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إجراءات استثنائية تتعلق برفع حصة الشعير المدعّم خلال فترة شهر فيفري 2022، لتمكين مربي الأغنام والإبل والخيل بتوفير كميات كافية من الأعلاف، أين تم رفع حصة الشعير التي يستفيد منها مربو الأغنام والمقدرة بـ 300 غرام، إلى 600 غرام في اليوم للنعجة الواحدة، فيما تم رفع الحصة اليومية الموجهة لقطيع الخيل إلى أربعة كيلوغرامات للرأس في اليوم، بعدما كانت محددة بكيلوغرامين، بينما بقيت حصة الإبل على حالها والمقدرة بكيلوغرامين.

وسيتم توزيع الكميات الإضافية من مادة الشعير المدعم على أساس قائمة المربيين التي تقوم بإعدادها اللجان على المستوى المحلي وفقا للإجراءات المعمول بها، وترسل هذه القائمة إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المكلفة بتوزيع أغذية الأنعام المدعمة من طرف الدولة على المربيين المعنيين.

هذا وسيكون بإمكان المربين الاستفادة من الأعلاف المركبة من مادة الشعير في إطار نظام الثلاثية المتكون من الديوان الوطني لتغذية الأنعام، الجزائرية للحوم الحمراء والمربين.

والجدير بالذكر، أن نظام الثلاثية هو اتفاق شراكة تم إبرامه بين الجزائرية للحوم الحمراء والديوان الوطني لتغذية الأنعام والفيدرالية الوطنية للمربيين، يسمح للمربي ببيع إنتاجه من الأغنام عن طريق المذابح الكبرى التابعة للجزائرية للحوم الحمراء مقابل الاستفادة من الأعلاف المدعمة والمرافقة الصحية لماشيته.

وقد عرف سعر الشعير على مستوى السوق الدولية ارتفاعا لتبلغ قيمته 4000 دينار للقنطار، مما جعل السلطات العمومية مؤخرا ترفع السعر المدعم لمادة الشعير من 1500 دينار إلى 2000 دينار للقنطار.