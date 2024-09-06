زيادة السجون وتشديد الهجرة.. هذا ما ينوي عليه رئيس الوزراء الفرنسي الجديد

تم تعيين ميشيل بارنييه رئيسًا للوزراء من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس الخميس. وبذلك سيخلف غابرييل أتال في تشكيل “حكومة موحدة”.

وسيحظى بارنييه بدعم المعسكر الرئاسي وحزب اليسار.

وأثار هذا الإعلان حفيظة اليسار، لكنه أثار المزيد من ردود أفعال الانتظار والترقب من حزب التجمع الوطني.

ويبقى أن نرى ما هي السياسة التي ينوي المستأجر الجديد في ماتينيون اتباعها.

وشغل ميشيل بارنييه العديد من المناصب السياسية، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ والنائب وعضو البرلمان الأوروبي.

وبعد إقامة طويلة في بروكسل، عاد إلى السياسة الفرنسية في عام 2021 خلال الانتخابات التمهيدية لحزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية.

التقاعد عند 65 عاما

في عام 2021، دعا ميشيل بارنييه إلى التقاعد عند سن 65 عامًا وزيادة ساعات العمل.

وقال الوزير السابق، مرددا شعارا يمينيا كلاسيكيا، إنه يريد “تشجيع أولئك الذين لا يعملون على القيام بذلك”. و”تشجيع العمل والجدارة على حساب المساعدة”، ولا سيما من خلال تعليق إعانات البطالة “بعد عامين”.

كما اقترح إنشاء مساعدة اجتماعية واحدة لتحل محل المساعدة الاجتماعية الحالية. بشرط توفر المستفيد على وجه الخصوص “للقيام بأنشطة مفيدة للمجتمع أو في مجال الأعمال التجارية”.

“الادخار” و”السيطرة على الديون”

ووعد ميشيل بارنييه في ذلك الوقت بـ”مسار ادخار صارم” لموازنة الدولة و”السيطرة على الديون”.

ولتحفيز “العودة إلى العمل والنشاط، (…) مفتاح النمو”، أوصى بتخفيض ضرائب الإنتاج بمقدار 10 مليارات يورو. وخفض الرسوم الاجتماعية على الرواتب المتوسطة، من 1.6 إلى 2.5 SMIC. مع التخطيط لزيادة الرواتب في “الخدمات العامة الأساسية للصحة والتعليم”.

وقال رئيس الوزراء الجديد الآن أيضًا إنه يريد مكافحة الاحتيال الاجتماعي، لا سيما في مجال التأمين الصحي. وللقيام بذلك اقترح استبدال جميع بطاقات Vitale ببطاقات بيومترية. من أجل “توفير مبالغ كبيرة” عن طريق إزالة “عش حقيقي للاحتيال”.

تسليح ضباط الشرطة البلدية وزيادة أماكن السجون

منذ فترة ولاية إيمانويل ماكرون الأولى التي تمتد لخمس سنوات، انتقد ميشيل بارنييه بانتظام رئيس الدولة. واتهمه على وجه الخصوص بالمسؤولية عن زيادة انعدام الأمن في فرنسا.

بالنسبة له، “لقد قام إيمانويل ماكرون بتفكيك فرنسا”، مشيرًا إلى “انعدام الأمن أو الظلم الاجتماعي. أو الانقسامات الإقليمية” التي “ازدهرت”، حسبما قال لصحيفة لوتون.

وهكذا، في ضوء الانتخابات الرئاسية لعام 2022، دعا إلى تسليح جميع قوات الشرطة البلدية. واستخدام الطائرات بدون طيار على نطاق أوسع.

كما أراد إنشاء ما لا يقل عن 20 ألف مكان جديد في السجون. خلال خمس سنوات وزيادة المراكز التعليمية المغلقة بمقدار أربعة أضعاف.

برنامج صارم للغاية بشأن الهجرة

خلال الانتخابات التمهيدية اليمينية لعام 2021، أجمع مرشحو حزب الليبراليين إلى حد كبير على فكرة الحد من الهجرة. من جانبه، اقترح ميشيل بارنييه “تجميدا للهجرة لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات” من شأنه أن يتيح “الوقف الفوري لعمليات تسوية الأوضاع. والحد بشكل صارم من لم شمل الأسر والحد من استقبال الطلاب الأجانب”.

كما كان ينوي إنشاء “درع مؤسسي” لضمان عدم إلغاء الترتيبات التي تم اتخاذها على هذا النحو. من قبل محكمة العدل الأوروبية.

وكان الاقتراح مفاجئًا إلى حد كبير بالنسبة للمفوض الأوروبي السابق ومفاوض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ودعا ميشيل بارنييه إلى “التنفيذ المنهجي للعقوبة المزدوجة” للمجرمين الأجانب، أي إنزالهم. بالإضافة إلى الحكم القضائي، بإجراء الاستبعاد من الأراضي الفرنسية. وتعليق المساعدة التنموية العامة عندما تكون دولة ما ولا ترحب بمواطنيها المطرودين.

وقال الجمهوري أيضًا إنه يؤيد بناء جدار على الحدود البولندية “لمساعدة الحكومة البولندية في بناء حدود قوية”.

ضد تطوير طاقة الرياح

وفيما يتعلق بموضوع أزمة المناخ، أراد المفاوض الأوروبي السابق فرض ضريبة على الكربون على المستوى الأوروبي. ووضع حد “للتطور الفوضوي لطاقة الرياح الذي يدمر المناظر الطبيعية”.

وقال إنه يريد “إعادة إطلاق” الطاقة النووية والاستثمار في الطاقات المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية. والكتلة الحيوية والهيدروليكا، ولكن ليس طاقة الرياح “التي تسبب الكثير من الأضرار”.

وقال ميشيل بارنييه في عام 2021، الذي اقترح “خطة وطنية كبرى لعزل المساكن”: “سنخفض التلوث الزراعي مع المزارعين، وليس ضدهم”.

التعليم، قضية عظيمة

أراد الوزير اليميني السابق أن يجعل التعليم الوطني القضية الكبرى لولايته التي مدتها خمس سنوات. ولا سيما عن طريق تقسيم الفصول الابتدائية في جميع مناطق التعليم ذات الأولوية (منذ عام 2017. تم تقسيم فصول CP ثم CE1 في مناطق التعليم ذات الأولوية المعززة). .

واقترح ميشيل بارنييه أيضًا السماح بتعيين المعلمين بشكل مباشر من قبل رؤساء المدارس. مع مواءمة أجور المعلمين، الذين هم “في الخطوط الأمامية”، مع “المستوى الملحوظ في البلدان الكبيرة الأخرى”. كما تم تقديم اقتراح للمهن الصحية.