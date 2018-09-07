زيادة بـ 344 مليار دينار في ميزانية التسيير لقانون المالية لسنة 2019!

عرف نص المشروع التهميدي لقانون المالية لسنة 2019 زيادة في الميزانية المخصصة للتسيير بـ 344 مليار دينار.

حيث قدرت بـ 4928 مليار دينار مقابل 4584 مليار دينار سنة 2018، بزيادة حوالي 344 مليار دينار.

وحسب موقع ” ALG24 ” فقد تم رفع الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع بـ 112 مليار دينار لتصبح 1230 مليار دينار في 2019.

اما الميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة فقد إرتفعت إلى 235 مليار دينار، مقابل 226 مليار دينار سنة 2018.

قطاع الصحة عرف هو الآخر زيادة بـ 3 مليار دينار، حيث قدرت الميزانية المخصصة بـ 398 مليار دينار في 2019.

في المقابل إنخفضت الميزانية المخصصة لوزارة الداخلية حيث قدرت بـ 416 مليار دينار في 2019، مقابل 432 مليار دينار في 2018، أي بانخفاض قدره 16 مليار دينار.