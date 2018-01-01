زيادة بـ5 دنانير في سعر الياغورت

شهدت أسعار مادة الياغورت زيادة بـ5 دنانير، حيث أصبح سعر العلبة الواحدة 20 دينارا بدلا من 15 دينارا.

وأكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك لـ”النهار أونلاين”، أن الزيادة كانت إستباقية قبل السنة الجديدة.

مشيرا إلى أن التجار استبقوا الأحداث وطبقوا الزيادات المقترحة في قانون المالية لسنة 2018.

وأضاف أن الزيادة تقدر بأكثر من 33 بالمائة، وهو ما وقفت عليه الجمعية أمس بالعاصمة بعد ملاسنات بين التاجر والموزع.

بسبب الزيادة التي أقرها والمقدرة بـ5 دنانير للعلبة الواحدة.