زيادة بـ5 دنانير في سعر الياغورت

شهدت أسعار مادة الياغورت زيادة بـ5 دنانير، حيث أصبح سعر العلبة الواحدة 20 دينارا بدلا من 15 دينارا.
وأكد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك لـ”النهار أونلاين”، أن الزيادة كانت إستباقية قبل السنة الجديدة.
مشيرا إلى أن التجار استبقوا الأحداث وطبقوا الزيادات المقترحة في قانون المالية لسنة 2018.
وأضاف أن الزيادة تقدر بأكثر من 33 بالمائة، وهو ما وقفت عليه الجمعية أمس بالعاصمة بعد ملاسنات بين التاجر والموزع.
بسبب الزيادة التي أقرها والمقدرة بـ5 دنانير للعلبة الواحدة.
التعليقات (2)
مازيلنا نتكلموا على___اليغوورت هل نسيتم ماقله سي احمد اويحيا ___منكلوش اليغوورت اين هو المشكل
لقد حلت سنة جديدة 2018 و لح الساعة لم ينتهي مشروع 40 مسكن تساهمي ببلدية المالح ولاية عين تموشنت للمرقي العقاري مسعودي و صهره نتاج الذي كان يتابع الانجاز رغم انني طرقت جميع الابواب من مراسلة السيد الرءيس، وزير السكن، والي الولاية السابق و الحالي، الامين العام السابق، و استقبلت عدة مراة من طرف امين الولاية الحالي، شكوت لمدير السكن و رغم كثرة وعوده الا انه لم يغادر مكتبه، ما يفعله داءما هو الاتصال بالمرقي نتاج و يبقى الحال على ما هو عليه فكيف نستقبل عاما جديدا كغيره من الاحدى عشرة سنة على مشروع تساهمي لم يابى ان ينتهي.