زيادة بنسبة 50 بالمئة في أسعار المازوت بالأسواق العالمية

عرفت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا بعد الهجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وقد تسبب الحادث بحسب تقديرات مختصين في خفض إنتاج السعودية من النفط بنسبة 50 بالمائة، بحيث أن إحدى المنشأتين النفطيتين اللتان جرى استهدافهما، هي أكبر مصفاة نفط في العالم.

وأظهرت مؤشرات الأسواق العالمية أن أسعار المازوت قفزت بأكثر من 50 بالمائة، لتصل إلى سعر 627.50 دولار للطن.

أما بالنسبة لأسعار البنزين بالأسواق العالمية، فقد ارتفعت بنسبة 14 بالمائة.

يحدث هذا نتيجة توقف شركة أرامكو عن الإنتاج بمعدل 5.7 مليون برميل يوميا.

وقد عطلت الهجمات ما مقداره 18 بالمائة من إنتاج الغاز الطبيعي.

كما عطل الهجوم أيضا من إنتاج الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة 50 بالمائة.

وتوقف مؤقت لإمدادات الزيت الخام ب50 بالمائة .