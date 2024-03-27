زيادة رسوم تأشيرة شنغن لمواطني هذه الدولة

من الممكن أن تزيد نفقات طلبات الحصول على تأشيرة شنغن للمواطنين التونسيين قريبًا بنسبة 12.5 في المائة. مما يؤدي إلى وصول مستويات الإنفاق إلى أكثر من 14 مليون يورو. بفضل مبادرة مفوضية الاتحاد الأوروبي لرفع رسوم المتقدمين بما لا يقل عن 10 يورو أخرى.

وبحسب إحصائيات شنغن، بلغ متوسط عدد طلبات التأشيرة التي قدمها التونسيون بين عامي 2018 و2022 حوالي 157 ألف طلب.

ومع رسوم طلب التأشيرة البالغة 80 يورو، كان على التونسيين دفع ما مجموعه 63 مليون يورو. للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة شنغن.

وإذا وافقت المفوضية على مشروع الاقتراح هذا، فسيتم رفع رسوم التأشيرة إلى 90 يورو. مما يشير إلى أن التونسيين سيدفعون حوالي 1.5 مليون يورو أكثر مما دفعوه حتى الآن.

وسترتفع الأسعار الجديدة من 80 إلى 90 يورو لطلب تأشيرة شنغن، في حين سيتم رفع نفس السعر من 40 يورو إلى 50 يورو للقاصرين.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم تأشيرة شنغن بالنسبة للبلدان التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول ستكون ملزمة بدفع مبلغ أعلى – من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.

وقد يتوقع مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجية أيضًا رسومًا أعلى إذا تم منح هذا الاقتراح الضوء الأخضر.