زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن وهكذا ستكون الأسعار الجديدة

يخطط الاتحاد الأوروبي لزيادة رسوم تأشيرة شنغن بنسبة 12 في المائة بسبب التضخم.

في المسودة المقدمة، اقترحت المفوضية زيادة رسوم طلب تأشيرة شنغن من 80 يورو إلى 90 يورو للبالغين. ومن 40 يورو إلى 45 يورو للأطفال.

علاوة على ذلك، فقد تم اقتراح زيادة رسوم تأشيرة شنغن للدول التي لا تتعاون في إعادة قبول مواطنيها. الذين ظلوا بدون وثائق مناسبة في الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وكما هو موضح في المسودة، تريد المفوضية رفع رسوم تأشيرة شنغن للدول التي تظهر عدم التعاون. بشأن إعادة القبول من 120 يورو إلى 135 يورو ومن 160 يورو إلى 180 يورو.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، اقترح الاتحاد الأوروبي أنه تماشيًا مع المراجعة. سيتمكن مقدمو خدمات تأشيرة شنغن الخارجيون أيضًا من تطبيق رسوم أعلى.

وقيل في المسودة أن مقدمي الخدمات الخارجيين الذين يجمعون طلبات تأشيرة شنغن. نيابة عن الدول الأعضاء قد يفرضون عمومًا رسومًا. تصل إلى نصف رسوم التأشيرة القياسية.

وهذا يعني أنهم سيكونون قادرين على تحصيل 45 يورو مقابل خدماتهم بدلاً من 40 يورو.

أما بالنسبة لتمديد تأشيرة شنغن، فقد اقترحت المفوضية في المسودة أن تظل الرسوم كما هي 30 يورو.

وشدد نفس المصدر على أن المراجعة لن تؤثر على رسوم التأشيرة للدول التي توصلت بالفعل إلى اتفاقيات تسهيل.

وكما أوضحت المفوضية، فقد تم بالفعل عقد اجتماع حول هذا الموضوع مع خبراء من الدول الأعضاء في منطقة شنغن. حيث تمت مناقشة مسودة مراجعة رسوم التأشيرة.

كما أطلقت المفوضية مبادرة ستكون مفتوحة للتعليقات حتى الأول من مارس 2024. مؤكدة أنه يتم التخطيط لزيادة رسوم التأشيرة بسبب معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي.