زيادة سعر الحليب.. وزير الفلاحة يحسم الجدل

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية, محمد عبدالحفيظ هني، اليوم الأحد، أن أسعار الحليب المدعم لن تعرف أي زيادة.

وصرح الوزير عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، قال “أعلن ذلك بصفة رسمية. لن تكون هناك أي زيادة في أسعار حليب الأكياس المدعم وسيبقى 25 دج”.

وأضاف الوزير “الأمر يتعلق بسياسة عامة وسنعرف المزيد مستقبلا نحن نتحدث عن دعم مستهدف يخص العائلات المحتاجة. لكن في الوقت الراهن رفع سعر الحليب المدعم غير وارد وسيبقى 25 دج للكيس”.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز حظائر الماشية بالأبقار الحلوب وهذا من خلال استيراد هذا النوع من الأبقار.

وأوضح هني أن عملية استيراد هذه الأبقار الموجهة لإنتاج الحليب قد تمت إعادة بعثها خلال الشهر الجاري. داعيا إلى الاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في دفتر الشروط الجديد الذي يخص هذه العمليات.

وذكر الوزير أن نحر الأبقار الحلوب التي لا يزيد سنها عن 7 سنوات ممنوع منعا باتا. وانه قد تم إعطاء توجيهات صارمة لاحترام هذا الترتيب.

ويتعلق الأمر بمراقبة الحيوانات المستوردة على مستوى مراكز العزل حيث سيتم تطعيمها ضد مرض الحمى القلاعية. وكذا الأماكن التي تربى بها هذه المواشي التي ستخضع للمراقبة من طرف المصالح البيطرية منطقة بمنطقة.

من جهة أخرى سيخضع المستوردون للالتزام الخاص بتأمين مواشيهم مما سيشمل أيضا خبرة شركات التأمين في مجال المتابعة.

وسيتم تحديد عدد العجول الحامل المخصصة لإنتاج الحليب والتي سيتعين استيرادها وفقا لطلب المتعاملين الخواص.

وحسب الوزير فان هذا العدد “قد يرتفع” على الأقل إلى 20 ألف رأس سنويا إذا كانت الأمور على ما يرام.

وفيما يتعلق بالعلاوات الخاصة بجمع الحليب، أكد هني أنها حاليا قيد الدراسة على مستوى دائرته الوزارية، من اجل زيادة محتملة. علما أنها تقدر حاليا بـ 12 دج للمنتج و4 دج للقائم على جمعها و5 دج للمحول.

اما فيما يتعلق بالضغط الذي يشهده الحليب المعبأ الذي يتم انتاجه بالمسحوق المستورد. أوضح الوزير أن السوق تشهد انتعاشا عقب تحرير رخص الاستيراد ابتداء من 22 ديسمبر الماضي.