زيادة صادرات الفوسفات بأكثر من 100 بالمائة خلال السداسي الأول

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، عن تسجيل زيادة في صادرات لفوسفات بأكثر من 100 بالمائة. لتصل إلى 955 ألف طن، وبمبلغ 14 مليار دج خلال السداسي الأول من 2022.

كما قال عرقاب، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني، إن البيانات تشير أن نهاية جوان 2022. إلى “ارتفاع في إنتاج الفوسفات بـ9 بالمائة، وإنتاج الحديد بـ14 بالمائة والرخام بـ10 بالمائة وكربونات الكالسيوم بـ3 بالمائة”.

في حين، أكد وزير الطاقة، أنه تم تنفيذ برنامج البحث والاستكشاف المنجمي من خلال 26 مشروع على مستوى التراب الوطني. وبغلاف مالي قدر بـ1.82 مليار دج.

وبالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب، ذكر أن عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة بلغ 175 ترخيص. منها 89 في ولاية تمنراست و86 في منطقة جانت. كما ذكر أن القطاع يعكف على انهاء برنامج البحث المنجمي وعملية جرد الموارد المعدنية.

وفيما يخص المشاريع الهيكلية، أفاد عرقاب أنه تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 ألف طن من المعدن إلى غاية السداسي الأول من سنة 2023. مع مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في “واد اميزور” من خلال استرجاع 16 بالمائة من حصص الشريك “تيرامين”. لتصبح حصة الجزائر 51 بالمائة، تسمح لها بالمراقبة الكلية للشركة لإنهاء الدراسات.

وبالنسبة لمشروع الفوسفات المندمج، أشار إلى انه “تم الشروع في إعداد كل الدراسات ودفتر الشروط لاختيار المستثمر”. وكذا “البحث على التمويل بتعاون مع البنوك الصينية”.