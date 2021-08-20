زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية قريبا

.زف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالمهجر خبر سار للرعايا الجزائريين بالخارج بزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية قريبا وهذا خلال لقائه أمس الخميس بفعاليات الجالية الوطنية بمدينة مرسيليا قال نزيه برمضان ان اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا ستعلن قريبا عن زيادة عدد الرحلات الجوية. وهذا سيكون قريبا وهذا نقلا عن النائب عن الجالية توفيق خديم.

وفي ذات السياق طلب برمضان من الجمعيات الجزائرية بفرنسا تنظيم نفسها والتوحد فيما بينها . ونشر النائب عن الجالية بالخارج توفيق خديم عبر صفحته على الفيسبوك ان اللقاء تمحور حول سبل تنظيم الجالية الجزائرية بمختلف تخصصاتها في فرنسا وضرورة تبوئها مكانة مهمة في بناء الجزائر.

كما نشرخديم ان مستشار رئيس الجمهورية صرح بأن إعادة الرحلات الدولية سيكون تدريجيا ومن عدة مطارات في الايام القادمة. كما ان الملف على طاولة رئيس الجمهورية. وقال النائب خديم ان اللقاء كان فرصة لدراسة التعجيل بإعادة الرحلات البحرية والجوية وإعادة النظر في قضية التذاكر والأسعار.