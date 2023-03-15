زيادة عدد الرحلات نحو الجزائر العاصمة بمطار فرحات عباس بجيجل

سيشرع مطار فرحات عباس بجيجل بدءا من 26 مارس في تنظيم برنامج رحلات جديدة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية. بزيادة عدد الرحلات الداخلية نحو الجزائر العاصمة وتأجيل الرحلات الدولية باتجاه مرسيليا (فرنسا) إلى وقت لاحق.

و حسب ما ورد اليوم الأربعاء في بيان صادر عن ذات المطا، فإن مطار فرحات عباس بجيجل سيشهد ابتداء من 26 مارس إضافة رحلات جوية داخلية تابعة للخطوط الجوية الجزائرية باتجاه الجزائر العاصمة. لتصبح بمعدل رحلتين يوميا ذهابا و إيابا. كما تمت برمجة رحلة صباحية وأخرى مسائية ليرتفع عدد الرحلات من تسع رحلات أسبوعيا إلى 14 رحلة.

وبخصوص الرحلات الجوية الدولية باتجاه مطار مرسيليا بفرنسا التي كانت مبرمجة بدءا من نهاية الشهر الجاري. كشف البيان، أنه تم تأجيل هذه الرحلات إلى وقت لاحق. مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالرحلات التي كانت مبرمجة يومي 28 و31 مارس 2023. وكذا الرحلات المبرمجة بتاريخ 04 و 11و 14 أفريل الداخل على أن يتم الإعلان عن البرنامج المخصص لذلك لاحق.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور