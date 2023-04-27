زيادة عدد الطلبة الأردنيين بالجزائر إلى 1000 طالب.. فتح جامعات أردنية خاصة

أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري للسفير الأردني عن رغبته بزيادة عدد الطلبة الأردنيين بالجزائر إلى 1000 طالب مستقبلا. مشيرا إلى أن عدد الطلبة المتواجدين حاليا يقدر عددهم بـ 425 طالب فقط.

وجاء هذا عقب استقبال الوزير لسفير المملكة الهاشمية شاكر عطا الله العموش

وتمحورت المحادثات بين الطرفين حول تعزيز وتكثيف التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية ونظيراتها الأردنية. من خلال التوأمة بين المؤسسات الجامع، وتوحيد وتدريس نفس البرامج والمناهج، بالجودة العالية المطلوبة. خاصة بعد فتح الخط الجوي المباشر بين الجزائر وعمان، في ضوء الإرادة السياسية القوية والمميزة. والمعبر عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعادة السفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجزائر. إلى فتح فروع للجامعات الأردنية في الجزائر، عامة أو خاصة. خصوصا وأن للمملكة الأردنية تجربة وخبرة في الجامعات الخاصة.

كما نوه السفير على نوعية العلاقات بين الجزائر والمملكة الأردنية الهاشمية، خصوصا بعد زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين. والتي أصبحت تشهد منحى تصاعدي في التعاون المشترك بين البلدين. و تجلى ذلك من خلال الإجتماعات المرئية بين الجانبين تمهيدا للحديث والنقاش حول الإتفاقية التي سوف تمضى في شهر جوان المقبل بعمان.