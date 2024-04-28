زيادة غير مسبوقة لسرعة تدفق الأنترنت في الجزائر!

أعلنت إتصالات الجزائر، عن زيادة ملحوظة في سرعة الأنترنت لمشتركيها في عرض 300 ميغابت في الثانية، حيث ستصل الآن إلى 1 جيغابت في الثانية إلى غاية 9 ماي 2024.

وحسب بيان للمؤسسة، يندرج هذا التحسين الاستثنائي في سرعة التدفق في إطار سلسلة من المبادرات الرامية إلى توفير سرعات تدفق أعلى لجميع زبائنها، أينما كانوا وحيثما وجدوا.

وتعكس هذه الزيادة غير المسبوقة في سرعة الأنترنت التزامنا المستمر بتوفير خدمات أنترنت عالية الجودة. وتجربة مستخدم متميزة، مما يلبي احتياجات زبائننا المتنامية.

تجدر الإشارة إلى أنه للاستمتاع بتجربة واي فاي مثلى، ينبغي على المشتركين في عرض 100 ميغابت في الثانية فما فوق اقتناء جهاز توجيه “راوتر” أو مكرر إشارة لاسلكي “فئة Wifi 5 أو 6 Wifi”.