زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت.. الوزير يكشف

قال وزير العمل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة بخصوص منحة المرأة الماكثة في البيت والمقدرة 800 دينار. والتي تنظمها احكام المرسوم التنفيذي 07-292 مراجعتها من إختصاص وزارة المالية.

وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني الشعبي حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت اوضح وزير العمل أنها ليس من إختصاص قطاعة وإنما هذا الملف من صلاحية وزارة المالية.

اما بخصوص المنح العائلية والمقدرة بـ 300 دينار لكل طفل والتي لم تعرف أية زيادة منذ سنة 1997 . وبالرغم ذلك واصلت الدولة في سياسة دعمها للعمال الاجراء بمختلف التدابير والاجراءات نذكر منها:

رفع علاوة التمدرس سنة 2019 من 400 دينار إلى 3000 دينار.

تخفيض نسبة الضريبة على العمال الأجراء والموظفين وإعفاء فئة منهم .

رفع قيمة الأجر القاعدي الاذنى المضمون سنة 2020 بالإضافة إلى الزيادة في رواتب مستخدمي الإدارة العمومية ومنح التقاعد.