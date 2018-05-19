«زيادة 6 أشهر عن كل سنة في الأقدمية لعمال الجنوب»

شريطة التزام الموظف بذات المنصب من دون تغييره.. الوظيف العمومي يقرر:

الزيادة تكون في حدود 6 سنوات مهما كانت مدة العمل

قررت المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري، اعتماد زيادة في الأقدمية لموظفي القطاع العمومي في الجنوب عن كل سنة خدمة فعلية، والمقدرة بـ 6 أشهر، شريطة ألا تتجاوز المدة الفعلية 6 سنوات.

وحسب التعليمة التي تحوز النهار على نسخة منها، فقد قررت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري احتساب الزيادة في أقدمية المنصب، والتي بموجبها يتم منح امتيازات للمستخدمين المؤهلين التابعين للجماعات المحلية والهيئات العمومية، العاملين على غرار ولاية أدرار وتمنراست وتندوف وإليزي المقدرة بـ6 أشهر من كل سنة خدمة فعلية.

واستنادا إلى ذات المصدر، سيتمكن جميع الموظفين من سكان الجنوب المنتمين إلى الصنف 8 فما فوق، من الاستفادة من زيادة في الأقدمية قدرها 6 أشهر عن كل سنة خدمة فعلية، شريطة أن يكون الموظفون قد شغلوا منصب عمل في إحدى الولايات، والتي تحتسب للترقية في الدرجات وفي التعيين أو الترقية في رتبة أو في منصب عالي.

بالإضافة إلى ضرورة عدم تجاوز الزيادة في الأقدمية في الجنوب 6 سنوات، وهي المدة الفعلية المشترطة، مع إلزام الموظف على العمل في نفس المنصب من دون تغييره، كما أن احتساب الزيادة يكون بشكل استشنائي في عملية الإدماج، باعتبار تاريخ سريان عملية الإدماج تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في نوفمبر 2016.

وورد في نص التعليمة، أنه بالنظر إلى الطابع الاستثنائي لهذه العملية، فإن احتساب أقدمية الجنوب يتم من سنة 1995 إلى غاية اليوم.