زياد لركش يجدد عقده مع كوينز بارك رينجرز

أعلن نادي كوينز بارك رينجرز الإنجليزي تجديد عقد لاعبه الفرانكو-جزائري، زياد لركش، بعد مرور عامين على انضمامه للفريق.

وكان الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 عامًا التحق بالنادي اللندني في منتصف عام 2023، قادمًا من أكاديمية فولهام، بعد تجربة سابقة في صفوف باريس سان جيرمان.

وفي تصريح صحافي بعد توقيع عقده الجديد، أعرب زياد لكرش، عن سعادته قائلاً: “إنه شعور رائع، أنا سعيد جدًا بمواصلة قصتي مع كوينز بارك رينجرز. الموسم الماضي كان تجربة مفيدة للغاية بالنسبة لي. أشكر المسؤولين على الفرصة التي منحوني إياها، لقد لعبت أغلب المباريات هناك وتعلمت الكثير”.

وأضاف: “قررت الرحيل مؤقتًا عن الفريق لاختبار نفسي في مستوى جديد، وكان ذلك مهمًا جدًا بالنسبة لي. الآن، أنا متحمس للغاية للموسم الجديد، وأريد أن أظهر أفضل ما لدي في كل حصة تدريبية وكل مباراة”.

ويأمل لركش، كسب ثقة المدرب الجديد، جوليان ستيفان، والحضور بانتظام في التشكيلة الأساسية للنادي في الموسم القادم من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية (شامبيونشيب).