زيارات للمؤسسات التربوية للوقوف على تحسين ظروف تمدرس التلاميذ

تواصل السلطات المحلية تكثيف الجهود الميدانية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية. بما يضمن توفير بيئة مدرسية ملائمة ومحفزة على التحصيل العلمي. وذلك في إطار التحضير للدخول المدرسي للموسم المقبل. وتنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ. لاسيما من خلال الارتقاء بجودة الإطعام والنقل المدرسيين والتخفيف من الاكتظاظ داخل الأقسام.

وقد تم الشروع في سلسلة من الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية للوقوف على مدى جاهزيتها واستيفائها لشروط الاستقبال. مع متابعة دقيقة لوضعية الهياكل البيداغوجية والخدمات المرافقة، إلى جانب الإشراف على إطلاق وإنجاز مشاريع جديدة. تهدف إلى تدعيم قدرات الاستيعاب وتعزيز شبكة المرافق التربوية عبر مختلف البلديات.

كما شكّلت هذه الخرجات فرصة لتقييم واقع الإطعام والنقل المدرسيين ميدانياً، والاطلاع على الانشغالات المطروحة. في إطار مقاربة عملية ترتكز على المتابعة الدورية والتدخل الاستباقي لضمان أفضل الظروف للتلاميذ.

وبالتوازي مع ذلك، تم عقد اجتماعات تنسيقية مع مختلف المصالح المعنية، خصصت لإحصاء النقائص المسجلة والتكفل بها في أقرب الآجال. مع التأكيد على ضرورة التكفل الجاد بكل الملاحظات المطروحة، بما يعزز فعالية الأداء ويحسن مستوى الخدمة المقدمة.

وقد أسديت في هذا الشأن تعليمات صارمة بضرورة الالتزام بالآجال التعاقدية واحترام معايير الجودة في إنجاز المشاريع. بما يسمح باستلامها في الوقت المحدد ووضعها حيز الخدمة مع الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2026-2027. تجسيدا لحرص السلطات على ضمان دخول مدرسي ناجح ومنظم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور