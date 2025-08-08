زيارات ميدانية لتسريع وتيرة انجاز مشاريع الأشغال العمومية بالجلفة

قام المدير العام لمنشآت الأشغال العمومية، سماعيل رابحي، يوم الأربعاء، بزيارة عمل إلى ولاية الجلفة، خصصت لمتابعة مدى تقدم مشاريع القطاع، لاسيما تلك المدرجة ضمن البرنامج التكميلي الذي أقره رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، عاين المدير العام والوفد المرافق له عددا من المشاريع قيد الإنجاز. ووجه تعليمات صارمة بضرورة احترام آجال الإنجاز والمعايير التقنية. مع تكثيف الجهود وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين. من أجل تجاوز العراقيل وضمان تجسيد المشاريع وفق الرزنامة المسطرة.

كما أكد رابحي أن مشاريع القطاع على مستوى ولاية الجلفة تحظى بمتابعة من طرف المصالح المركزية للوزارة.

موضحا أن هذه المتابعة سيتم تعزيزها لتصبح منتظمة ودورية، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى توفير بنية تحتية حديثة. تستجيب لتطلعات المواطنين وتدعم الحركية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.