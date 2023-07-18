زيارة الرئيس تبون إلى بكين بعيون الشعب الصيني

في 17 جويلية، وصل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى بكين في مستهل زيارة دولة للصين تستغرق خمسة أيام.

وحسب الإعلام الصيني، فإن هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس جزائري للصين منذ 15 سنة، كما تم فيها أول لقاء بين الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس عبد المجيد تبون. الأمر الذي يجعلها تتمتع بأهمية تاريخية كبيرة.

في عيون الشعب الصيني. إن الجزائر بلد جميل، نظراَ لموقعها الجغرافي الاستراتيجي. مما يجعلها تتمتع بالعديد من المزايا..

وأشار الإعلام الصيني أن تاريخ المقاومة الوطنية الجزائرية ضد الاستعمار لمدة 132 سنة صاغ طابعًا وطنيًا للجزائر. يتسم بالمثابرة والشجاعة واحترام الذات، فلا تخاف الجزائر من التضحية في وجه الاستعمار. بل تحارب وتدافع بحزم وقوة عن كل شبر من أراضيها في مواجهة الظلم والاستبداد وتتحمس تجاه إخوانها وأصدقائها.

كما أشار الإعلام الصيني أن الجزائر دولة تدعو إلى العدل والإنصاف الدوليين. وتعمل منذ استقلالها على دفع بناء نظام دولي جديد أكثر عدلاً وتوازناً وعقلانيةً. فمعارضة التدخل الخارجي ورفض سياسة القوة والهيمنة تُعَد جينة دبلوماسية طبيعية للجزائر.

كما تتمسك الجزائر بثبات بالحفاظ على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وممارسة التعددية وصيانة المصالح المشتركة للدول النامية. ولعب دور الوساطة الدولية بكل حيوية ونشاط، لذلك تتشارك الصين والجزائر سياسات ومفاهيم دبلوماسية مشتركة ومتشابهة.

الجزائر بلد الإمكانيات

إن الجزائر بلد ذات إمكانيات كبيرة ومتنوعة. فهي غنية بالمعادن كالحديد والزنك والرصاص والفوسفات وغيرها من الموارد المنجمية.

كما احتلت الجزائر المرتبة الـ 15 عالميا في احتياطي النفط والمرتبة الـ 10 عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي.

وأصدرت الجزائر قانون الاستثمار الجديد للسعي إلى تحسين بيئة الأعمال لتصبح منطقة ساخنة للاستثمار.

كما تهتم الجزائر بتنمية المواهب والابتكار وترقية الموارد البشرية في مجالي التعليم العالي والتدريب المهني.

وحسب الاعلام الصيني، فإن العلاقة بين البلدين ستتعمق، حيث أن كلا من الصين والجزائر دولة نامية كبرى. يتمتعان بالسوق الناشئة المهمة ذات التأثيرات البارزة.

وأشار الإعلام الصيني أن زيارة الرئيس تبون للصين، ستشهد بداية صفحة جديدة وخلق آفاق واعدة وارتقاء إلى مستوى جديد.